В Удмуртии спасли провалившегося под лед рыбака

В Завьяловском районе Республики Удмуртия сотрудники Госавтоинспекции спасли рыбака, провалившегося под лед. Об этом 18 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Во время несения службы к старшему лейтенанту полиции Андрею Чернову и лейтенанту полиции Денису Грязеву обратились взволнованные граждане, которые сообщили, что на пруду около СНТ «Нефтяник» в ледяной воде тонет мужчина», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что полицейские подползли по тонкому льду к пострадавшему и с помощью подручных средств вытащили рыбака из полыньи. На берегу они передали 68-летнего мужчину медикам.

29 марта стало известно, что в Череповецком районе Вологодской области четыре человека провалились под лед на озере Колоденское. Одному удалось спастись, трое погибли.

Позднее, 30 марта, спасатели извлекли тела троих утонувших рыбаков. В МЧС по региону подчеркнули, что выход на лед в это время года смертельно опасен.