В Херсонской области шесть человек пострадали при пожаре на рынке
В городе Геническ Херсонской области начался крупный пожар на центральном рынке, в ходе ЧП есть пострадавшие. Об этом 18 апреля сообщает МЧС России.
Отмечено, огонь охватил торговый павильон на площади 600 кв. м.
«Возгорание локализовано. Пострадали три человека. Тушение продолжается», — указано в Telegram-канале ведомства.
Позже в минздраве региона добавили, что число пострадавших в ходе пожара увеличилось до шести человек. Двоим из них потребовалась госпитализация.
Ранее 18 апреля в городе Миасс Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 600 кв. м. По информации ведомства, самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек. На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники.