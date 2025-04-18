Расчет БПЛА Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе воздушной разведки бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в лесополосе замаскированные позиции украинских боевиков», — написали в Telegram-канале.
По словам Росгвардии, после обнаружения информация о цели была оперативно передана расчету ударных БПЛА, «который точными сбросами боеприпасов уничтожил опорный пункт противника».
Ранее, 17 апреля, Экипаж вертолета Ми-28НМ Вооруженных сил (ВС) РФ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета украинских БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр».