Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В РФ разработали ИИ для ускоренного анализа дефектов на дорогах
Общество
Предварительной причиной пожара на рынке в Геническе назвали короткое замыкание
Общество
В Новороссийске задержан агент СБУ при попытке подорвать административное здание
Общество
В Удмуртии спасли провалившегося под лед рыбака
Происшествия
Пожар на складе в Челябинской области локализовали на 2 тыс. кв. м
Экономика
FT узнала о приостановке попыток Raiffeisen продать бизнес в России
Спорт
Малкин и Кросби подарили Овечкину коллекционные часы в честь снайперского рекорда
Происшествия
В Дзержинске в ДНР в результате атаки ВСУ ранен мирный житель
Происшествия
В Омске из-за погодных условий произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Мир
В США высоко оценили ОТРК «Искандер»
Армия
Расчет БПЛА Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл французский «Лион» в матче Лиги Европы
Происшествия
В Херсонской области шесть человек пострадали при пожаре на рынке
Армия
Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили бронетехнику ВСУ в зоне группировки войск «Юг»
Происшествия
В Запорожской области сообщили об уничтожении более 40 дронов ВСУ
Общество
В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»
Общество
По факту нападения подростка на учительницу в подмосковной школе возбудили дело
Сюжет:

Расчет БПЛА Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

0
EN
Фото: ТАСС/Коновалов Алексей
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе воздушной разведки бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в лесополосе замаскированные позиции украинских боевиков», — написали в Telegram-канале.

По словам Росгвардии, после обнаружения информация о цели была оперативно передана расчету ударных БПЛА, «который точными сбросами боеприпасов уничтожил опорный пункт противника».

Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире
Зачистка вражеских позиций в Суджанском районе в репортаже «Известий»

Ранее, 17 апреля, Экипаж вертолета Ми-28НМ Вооруженных сил (ВС) РФ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета украинских БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025