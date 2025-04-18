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В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Препарат от онкологических заболеваний, разработанный фармацевтической компанией «Лина М», начал проходить первую фазу клинических исследований из трех необходимых согласно закону, поэтому судить о его эффективности пока рано, сообщили 18 апреля в пресс-службе Минпромторга РФ.

Отмечается, что клинические испытания проводятся в соответствии с данными Реестра разрешений на их проведение.

«Таким образом, давать заключение об эффективности и безопасности лекарственного препарата на данном этапе как минимум преждевременно. Отметим, что это заключение также не входит (и не может входить) в предмет рассмотрения судом», — приводит заявление министерства ТАСС.

В Минпромторге уточнили, что компания «Лина М» заключила госконтракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2014 году по трансферу технологии зарубежной разработки.

«Даже в случае регистрации препарата он не являлся бы ни оригинальным, ни инновационным. Однако, безусловно, мог стать социально значимым. Работы по контракту должны были быть выполнены в 2017 году, но по состоянию на сегодняшний день они до сих пор не завершены», — указали в пресс-службе.

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17 апреля из материалов дела московского 9-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции, стало известно, что в России создали препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире. Речь идет о лекарственном средстве «Афотид», уже применяемом для лечения рака. В документах отметили, что препарат способствует лечению онкологий на любой стадии.

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