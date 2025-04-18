В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»
Препарат от онкологических заболеваний, разработанный фармацевтической компанией «Лина М», начал проходить первую фазу клинических исследований из трех необходимых согласно закону, поэтому судить о его эффективности пока рано, сообщили 18 апреля в пресс-службе Минпромторга РФ.
Отмечается, что клинические испытания проводятся в соответствии с данными Реестра разрешений на их проведение.
«Таким образом, давать заключение об эффективности и безопасности лекарственного препарата на данном этапе как минимум преждевременно. Отметим, что это заключение также не входит (и не может входить) в предмет рассмотрения судом», — приводит заявление министерства ТАСС.
В Минпромторге уточнили, что компания «Лина М» заключила госконтракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2014 году по трансферу технологии зарубежной разработки.
«Даже в случае регистрации препарата он не являлся бы ни оригинальным, ни инновационным. Однако, безусловно, мог стать социально значимым. Работы по контракту должны были быть выполнены в 2017 году, но по состоянию на сегодняшний день они до сих пор не завершены», — указали в пресс-службе.
17 апреля из материалов дела московского 9-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции, стало известно, что в России создали препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире. Речь идет о лекарственном средстве «Афотид», уже применяемом для лечения рака. В документах отметили, что препарат способствует лечению онкологий на любой стадии.