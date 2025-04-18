В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 18 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Саратова (Гагарин) в 07:50 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко подчеркнул, что для обеспечения безопасности полетов были приняты все необходимые меры со стороны экипажей самолетов, авиадиспетчеров, а также служб аэропорта.
Ограничения были введены этим утром. Уточнялось, что меру приняли в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.