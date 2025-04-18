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Эксперт заявил об отсутствии понимания в ЕС подхода к новой администрации США

Шеин: визит Мелони в США показал непонимание в ЕС подхода к новой администрации
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Соединенные Штаты и встреча с президентом США Дональдом Трампом 17 апреля — это показатель того, что Европейский союз за прошедшие несколько месяцев после прихода новой американской администрации не подобрал к ней подхода, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

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«Мелони действует в тесной связке с [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен. Вопрос пошлин — это то, что касается в первую очередь главы Еврокомиссии. Но она сама, судя по всему, не очень приятна Трампу. Мелони здесь действительно оптимальный вариант для налаживания диалога именно по тарифам. Она правая и с мейнстрима. Она не [президент Франции Эммануэль] Макрон и не [и. о. канцлера ФРГ Олаф] Шольц, которые очень сильно идейно отличаются от Трампа. Вероятный итог диалога — не заниматься эскалацией в дальнейшем. Я думаю, что текущие пошлины в 10% сохранятся. А вот торговую войну с ЕС она попытается с повестки снять», — заявил «Известиям» Шеин.

Но даже частичный успех Мелони, как считает эксперт, будет зависеть от того, удастся ли ей убедить Трампа рассматривать ЕС как партнера, а не конкурента. Пока же риторика Белого дома остается жесткой.

Сразу же после визита итальянского премьера в Рим на пасхальные праздники отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Возможная цель его визита — сколотить из европейских крайне правых настоящих союзников Трампа в Европе, считает Шеин. По мнению эксперта, правые так или иначе сейчас сильны в Европе, несмотря на то что «мейнстрим всеми силами не пускает их к власти».

«У администрации Трампа есть интерес выстраивать диалог с такой «оппозицией», в надежде, что это будет правильная ставка для общения с европейцами», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Римский медиатор: Европа пытается наладить контакт с администрацией Трампа

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