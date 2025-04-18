На Крымском мосту возобновлено движение транспорта после перекрытия
Движение на Крымском мосту, которое было перекрыто после 2:00 мск, восстановлено, сообщает 18 апреля Telegram-канал с оперативной информацией по обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указано там.
Временные ограничения вводились в 2:26 мск и продлились 1 час 48 минут. Согласно последним данным, на 7:00 затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдается с обеих сторон Крымского моста.
25 января замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко сообщал о временном введении сплошного паспортного контроля на Крымском мосту в направлении полуострова. Он уточнял, что спецслужбы проводили на объекте антитеррористические мероприятия. Основанием для этого стали указ президента РФ Владимира Путина о повышенном уровне реагирования в Крыму и Краснодарском крае, а также распоряжение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в регионе.