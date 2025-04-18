«В списках не значился» стал фильмом открытия на 47-м ММКФ
В столице 17 апреля дали торжественный старт 47-му Московскому международному кинофестивалю (ММКФ). В этом году в его программе представлено более 200 картин из 50 стран. Фильмом открытия стала военная картина «В списках не значился» с Владимиром Машковым.
Сюжет исторической ленты посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Одну из главных ролей исполнил Владимир Машков.
«Коллектив Театра Олега Табакова, который был практически целиком занят в этой картине, подошел очень серьезно к съемкам. И молодые ребята проходили обучение по уставу 1938 года. Они знали, как разбирать оружие. Но на съемочной площадке в абсолютно правдоподобных предлагаемых обстоятельствах, конечно, пришлось потрудиться», — поделился он с «Известиями».
Машков в рамках церемонии открытия был удостоен почетной премии «Верю» имени Константина Станиславского. Ее лауреатами в разные годы становились российские и зарубежные звезды кино, среди которых Олег Янковский, Евгений Миронов, Катрин Денев, Мэрил Стрип.
«Станиславский говорил, что нашу действительность может отразить только искусство большой правды, больших чувств и больших идей. Спасибо вам за вашу веру в меня! Спасибо вам за то, что вы верите в то дело, которым мы занимаемся. И еще я уверен, что в этом зале сегодня мы все верим в нашу победу и верим в наших ребят», — сказал со сцены Машков.
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Звезды прошлись: как открылся 47-й Московский международный кинофестиваль