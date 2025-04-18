Средства ПВО уничтожили не менее 17 дронов в двух районах Воронежской области
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили не менее 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией двух районов Воронежской области. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 17 [БПЛА]», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Гусев уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Из-за падения обломков были повреждены окна и фасад в частных домах.
Также, по данным губернатора, осколки затронули газовую трубу, но повреждения газопровода уже устранили.
Ранее, 16 апреля, над Воронежской областью силы ПВО сбили около 10 дронов. Гусев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и никаких разрушений нет.