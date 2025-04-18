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Средства ПВО уничтожили не менее 17 дронов в двух районах Воронежской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили не менее 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией двух районов Воронежской области. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 17 [БПЛА]», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Гусев уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Из-за падения обломков были повреждены окна и фасад в частных домах.

Также, по данным губернатора, осколки затронули газовую трубу, но повреждения газопровода уже устранили.

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Ранее, 16 апреля, над Воронежской областью силы ПВО сбили около 10 дронов. Гусев добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и никаких разрушений нет.

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