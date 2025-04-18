Силы ПВО ночью перехватили БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе
Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганроге и Тарасовском районе. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Слюсарь 12 апреля сообщил о том, что средства ПВО отразили за ночь атаку украинских БПЛА в пяти районах региона. Беспилотники были уничтожены в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах.