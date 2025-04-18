В ПМР Кишинев уличили в уклонении от переговоров с Тирасполем
Кишинев пытается усилить давление на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), уклоняясь от переговоров с Тирасполем. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев.
«Цель — демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Он назвал действия молдавских властей саботажем, который имеет системный характер.
По словам Игнатьева, переговоры намеренно отменяются под надуманными предлогами. В это же время международные партнеры и наблюдатели занимают в основном пассивную позицию, подчеркнул дипломат.
Игнатьев отметил, что при этом правительство Приднестровья стремится продолжать диалог.
16 апреля депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действия и солидарность», которыми управляют евроглобалисты, хотят ввести страну в конфликт, уничтожая Гагаузию и Приднестровье.
Ранее, 7 апреля, поставки газа в Приднестровье приостанавливались на несколько дней по техническим причинам.
Депутаты парламента ПМР 5 марта утвердили указ о продлении чрезвычайного экономического положения до 9 апреля включительно, позже его вновь продлили до 9 мая.