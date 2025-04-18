В аэропорту Саратова были введены временные ограничения
Временные ограничения на прием и вылет гражданских рейсов были введены в аэропорту Саратова. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее, 17 апреля, временные ограничения в период с 15:39 до 17:22 действовали в аэропорту Волгограда. Кроме того, такие же ограничения, необходимые для обеспечения безопасности гражданских рейсов, начали действовать в аэропорту Астрахани с 18:30 мск.