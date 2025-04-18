Количество погибших из-за удара США по порту в Йемене увеличилось до 33
Количество погибших в результате авиаудара Вооруженных сил (ВС) США по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене увеличилось до 33 человек. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщает издание Al Mayadeen со ссылкой на здравоохранение.
«Число погибших в результате атаки США на нефтяной объект Рас-Иса на западе Йемена возросло до 33 погибших и 80 раненых», — следует из публикации.
Порт Рас-Иса находится к северо-западу от прибрежного йеменского города Ходейда.
Агентство Anadolu сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.
Американский президент Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре Центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.