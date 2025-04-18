СМИ уличили власти Польши в сокрытии информации о взрыве в Варшаве
Власти Польши скрывают информацию о произошедшем больше недели назад взрыве в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Об этом 17 апреля сообщает RadioZet.
«Инцидент произошел 6 апреля этого года», — уточняет радиостанция.
Взрыв произошел в мусорном баке во время его опорожнения. Сперва раздался громкий взрыв, и после этого в воздухе можно было наблюдать огненный шар.
13 апреля в центре Варшавы прошел многотысячный марш оппозиции. По данным столичной мэрии, в Варшаву прибыло 200 автобусов со сторонниками партии, в то время как общее число принявших участие в марше составило около 20 тыс. человек. В свою очередь, экс-глава минобороны Польши от партии PiS Мариуш Блащак заявил, что в митинге участвовали примерно 100 тыс. человек.