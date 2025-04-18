Пленный рассказал о причине службы украинцев в ВСУ
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли служить в армию из-за денег или погашения судимости. Об этом 18 апреля сообщил украинский пленный Роман Заяц.
«Идут в основном из-за денег — это раз, и во-вторых, это снятие судимости», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».
При этом он подчеркнул, что среди заключенных возможность попасть в армию есть только у тех, чей оставшийся срок заключения не превышает пяти лет.
«Например, ему дали 15 лет за убийство, у него три года осталось. Да, он может идти. А если шесть или семь лет, уже не пойдет», — уточнил Заяц.
16 апреля пленный боевик ВСУ Сергей Косяк рассказал о пытках мирного населения в Курской области. Он также поделился, что в учебке вместо гимна Украины их заставляли учить молитву нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
В тот же день пленный боевик ВСУ рассказал, что командование оставляет бойцов одних при смене мест дислокации. Он поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) выписали ему повестку, когда он ехал на рынок в Полтаве.