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Минобороны показало кадры работы экипажей танков Т-72 на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Экипажи танков Т-72 поддерживают наступление штурмовых подразделений армии России на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО). Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-72 5 гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе наступления штурмовых подразделений, уничтожая позиции и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении», — рассказали в ведомстве.

В ходе выполнения боевых задач танкисты ведут огонь как прямой наводкой, так и из укрытий. Стрельба с закрытых позиций может быть осуществлена на расстоянии до 10 км от цели. При поражении целей на большом расстоянии корректировать наводку экипажам помогают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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17 апреля экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета украинских БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уточняется, что после успешного выполнения боевого задания экипаж Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.

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