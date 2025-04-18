Минобороны показало кадры работы экипажей танков Т-72 на южнодонецком направлении
Экипажи танков Т-72 поддерживают наступление штурмовых подразделений армии России на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО). Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Экипажи танков Т-72 5 гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе наступления штурмовых подразделений, уничтожая позиции и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении», — рассказали в ведомстве.
В ходе выполнения боевых задач танкисты ведут огонь как прямой наводкой, так и из укрытий. Стрельба с закрытых позиций может быть осуществлена на расстоянии до 10 км от цели. При поражении целей на большом расстоянии корректировать наводку экипажам помогают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
17 апреля экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета украинских БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уточняется, что после успешного выполнения боевого задания экипаж Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.