Расчеты FPV-дронов уничтожили бронемашину и пикап ВСУ в ДНР
Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в Минобороны России.
«Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и пикап ВСУ в районе населенного пункта Предтечино», — следует из сообщения ведомства.
Как рассказали в министерстве, сначала пикап ВСУ подорвался на мине, дистанционно установленной с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) российскими саперами. Затем оператор дрона точным ударом уничтожил автомобиль.
Уточняется, что в этом же районе подразделения ВСУ пытались организовать ротацию, используя «Козак». Однако украинский бронеавтомобиль оперативно был обнаружен разведчиками и уничтожен FPV-дроном.
Накануне, 17 апреля, военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили огневую позицию ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области.