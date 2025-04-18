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Bloomberg раскрыло требования РФ к желающим вернуться в страну западным компаниям

Bloomberg: вернувшиеся в РФ компании будут обязаны поделиться технологиями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Желающие вернуться в Россию западные компании должны будут выполнить ряд требований, таких как локализация части своего производства на территории РФ. Об этом 17 апреля сообщает Bloomberg.

Согласно еще одному требованию, вернувшиеся компании будут обязаны поделиться своими технологиями.

«С населением в 146 млн человек Россия остается привлекательной для производителей потребительских товаров и продуктов питания. Международные компании, которые остались в России, теоретически могли бы получить больше выгоды, если бы страна снова открылась для бизнеса», — сообщает агентство.

Третий заход: корейские автомобили возвращаются в Россию
Модели SsangYong под новым брендом будут собирать в Калининграде

Накануне сообщалось, что в России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая прежде называлась SsangYong. «Рэкс Моторс» планирует начать сборку машин KGM на заводе «Автотор» в Калининградской области. Старт производства автомобилей запланирован на осень 2025 года. Автомобили SsangYong продавались в России с середины 1990-х, в 2018-м марка официально покинула рынок. О возвращении компании в РФ было объявлено в начале ноября 2024 года.

4 марта директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в случае возвращения компании Toyota на российский рынок ее автомобили не будут стоить дешевле тех, что сейчас ввозят в Россию путем альтернативного импорта.

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