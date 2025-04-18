Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине

На встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже положительно восприняли «контуры мира», продемонстрированные американской стороной. Об этом 17 апреля заявили в Госдепе Соединенных Штатов.

«Всем сторонам представили очертания прочного мира», — говорится в пресс-релизе.

Как указали в тексте, состоявшаяся встреча делегаций во французской столице показала, что достижение мира возможно в случае приверженности всех государств к заключению соглашения.

Ранее, 11 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европы готовы продолжать украинский конфликт и выделять на него деньги.

За день до этого Еврокомиссия (ЕК) сравнила процесс приема Украины в ЕС с приготовлением борща и предложила Киеву «варить борщ вместе». Объяснялось, что данное выражение символизирует не только процесс приготовления пищи, но и важность совместной работы над сложными задачами.