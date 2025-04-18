Количество погибших после удара США по порту в Йемене увеличилось до 22
По меньшей мере 22 человека погибли и еще десятки получили ранения в результате авиаударов Вооруженных сил (ВС) США по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на здравоохранение.
Уточняется, что в числе погибших пять медицинских работников.
Агентство Anadolu сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.
Американский президент Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.