В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев

В 2024 году в России осудили семерых иностранцев за распространение фейков про армию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом в пятницу, 18 апреля, свидетельствуют материалы судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомились «РИА Новости».

Уточняется, что среди осужденных оказались четверо граждан из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и три иностранца из иных государств.

Всего, по данным агентства, были осуждены 82 человека. 62 из них назначили меру наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, еще 11 человек получили до 10 лет колонии.

Только двое человек были наказаны условными сроками, а восемь оштрафованы на общую сумму 7,75 млн рублей.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал участника группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова (признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов в РФ) по делу о госизмене. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации»).