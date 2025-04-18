В Гидрометцентре спрогнозировали кратковременный дождь и до +23 градусов в Москве 18 апреля
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- В Гидрометцентре спрогнозировали кратковременный дождь и до +23 градусов в Москве 18 апреля
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 18 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, а ночью температура может упасть до +8.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Ранее, 17 апреля, пресс-служба ГУ МЧС России по столице предупредила, что в Москве с 18 по 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.