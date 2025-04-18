В Госдепе опровергли отказ России от предложения США по Украине

Россия не отвергает предложение США о возможном перемирии на Украине. Об этом 17 апреля заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе пресс-конференции.

Во время мероприятия один из журналистов сделал заявление, что РФ якобы отклонила предложение президента США Дональда Трампа о перемирии.

«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — ответила представитель ведомства.

17 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ожидает на этой неделе получить от России ответ по возможному перемирию на Украине. Кроме того, президент США не исключил вероятность введения экономических мер, если РФ не отреагирует на его инициативу.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также он отметил, что есть возможность перестроить отношения с РФ посредством коммерческого партнерства.