В ГД предложили сделать день после Пасхи выходным

Понедельнику, следующему за празднованием Светлой Пасхи, можно присвоить статус выходного дня. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Русская Православная Церковь (РПЦ) выступила за предоставление понедельнику, следующему за празднованием Светлой Пасхи, статуса выходного дня. Благодарен РПЦ за озвученную позицию — возвращаемся к нашей давней и абсолютно идентичной идее», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он предложил зафиксировать норму, в соответствии с которой правительство будет ежегодно, начиная с 2026 года, осуществлять перенос одного из нерабочих дней в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня.

Ранее, 12 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как выбрать кулич и творожную пасху. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Кулич должен быть ровным, немятым, недеформированным. На нем не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться.