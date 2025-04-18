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Рубио сообщил Лаврову о желании Трампа завершения конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/JULIEN DE ROSA
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Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора.

«Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы этот вооруженный конфликт закончился, и теперь представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира», — сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа.

Рубио добавил, что «обнадеживающий прием» американской делегации в Париже показал возможность достижения мира, если все стороны обяжутся достичь этого соглашения.

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17 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт. Российский министр во время беседы подтвердил готовность Москвы продолжать совместную работу с Вашингтоном ради надежного устранения первопричин кризиса на Украине. Кроме того, госсекретарь США, который находится сейчас в Париже, проинформировал Лаврова о состоявшихся контактах с представителями Украины, Франции и ряда других стран Европы.

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