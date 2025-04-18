Рубио сообщил Лаврову о желании Трампа завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора.
«Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы этот вооруженный конфликт закончился, и теперь представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира», — сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа.
Рубио добавил, что «обнадеживающий прием» американской делегации в Париже показал возможность достижения мира, если все стороны обяжутся достичь этого соглашения.
17 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт. Российский министр во время беседы подтвердил готовность Москвы продолжать совместную работу с Вашингтоном ради надежного устранения первопричин кризиса на Украине. Кроме того, госсекретарь США, который находится сейчас в Париже, проинформировал Лаврова о состоявшихся контактах с представителями Украины, Франции и ряда других стран Европы.