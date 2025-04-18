В России разработали технологию 3D-печати магнитов с редкоземельными элементами
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- В России разработали технологию 3D-печати магнитов с редкоземельными элементами
Исследователи из Уральского федерального университета и Института физики металлов Уральского отделения РАН разработали технологию производства магнитных материалов с редкоземельными элементами с помощью 3D-печати.
«На данном этапе ученые исследуют магнитные эффекты на уровне нанометров. В свою очередь 3D-печать позволяет добиться точности изготовления в несколько микрон. Управление магнитными полями на таких масштабах дает возможность добиться совершенно новых энергетических показателей электромагнитных устройств. При этом снижаются потери КПД за счет снижения вихревых токов в процессе эксплуатации», — рассказал «Известиям» первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексей Дуб.
Предложенным методом специалисты изготавливают магниты на базе неодима и железа, а за счет добавок редкоземельных элементов добиваются улучшенных свойств. Например, при включении празеодима, тербия и диспрозия получают материал, который выдерживает 200 градусов, а примеси самария и кобальта позволяют изделиям функционировать при 550 градусах.
Проект реализован под руководством частного учреждения «Наука и инновации» (входит в «Росатом») в рамках единого отраслевого тематического плана госкорпорации.
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