После удара США по нефтяному порту в Йемене погибли 17 человек
Не менее 17 человек погибли из-за удара США по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщает издания Al Mayadeen.
Порт Рас-Иса находится к северо-западу от прибрежного йеменского города Ходейда.
Изначально представитель министерства здравоохранения Йемена сообщил изданию, что было 13 погибших и 30 раненых среди гражданского населения.
Агентство Anadolu сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.
Американский президент Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.