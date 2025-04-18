Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к военной сдержанности после удара Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление 17 апреля опубликовано на сайте организации.
«Любая попытка атаковать ядерный объект с помощью беспилотников может иметь серьезные последствия. Хотя наступательные беспилотники могут быть относительно небольшими, они могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности, например, вызывая пожары или структурные повреждения. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов», — заявил Гросси.
Также в сообщении уточняется, что после инцидента МАГАТЭ запросило доступ к предполагаемому месту падения украинского беспилотника. Тогда же находящимся на ЗАЭС представителям агентства были продемонстрированы последствия атаки Украины на объект.
Сообщается, что в результате атаки на месте падения начался пожар. При этом удалось избежать как жертв, так и повреждения зданий.
17 апреля ВСУ нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в Запорожской области. Как уточняет мэр, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий взорвался в кронах деревьев. В результате атаки пострадало транспортное средство.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины терроризируют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.