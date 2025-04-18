Во Франции сообщили о присоединении к процессу по Украине
Представители европейских стран присоединяются к процессу разрешения украинского конфликта. Об этом 17 апреля сообщает SkyNews со ссылкой на собеседника в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.
«Е3 (Великобритания, Германия и Франция. — Ред.) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями. Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — заявил советник президента Франции.
Он также уточнил, что на следующей неделе в Лондоне планируется встреча представителей этих стран.
Ранее в этот день СМИ сообщили о приезде Рубио и Уиткоффа во Францию для давления на Макрона. Приезд таких высоких гостей в Париж говорит о том, что Франция играет ключевую роль в текущих международных дискуссиях. При этом госсекретарь США по прибытии в Париж отметил, что единственной целью визита является намерение продвинуться в достижении урегулирования на Украине.
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила 17 апреля, что на предстоящей встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации обсудят прекращение боевых действий в украинском конфликте. Она добавила, что ситуация на Украине является неприемлемой и не имеет военного решения, поэтому президент США полон решимости остановить конфликт.