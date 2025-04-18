СМИ сообщили о закрытии трех из восьми военных баз США в Сирии
Из Сирии выведут 600 американских военнослужащих в результате закрытия США трех из восьми оперативных баз на северо-востоке страны. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
«Военные закрывают три из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке страны, сокращая численность войск примерно до 1,4 тыс. человек с 2 тыс.», — следует из публикации.
Как указали источники издания, через два месяца США примут решение о целесообразности дополнительных сокращений. При этом уточняется, что американское командование настаивает оставить в Сирии не менее 500 военных.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) США начали вывод спецподразделений, размещавшихся на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Войска выводятся в Иракский Курдистан, где находится крупная база Штатов.