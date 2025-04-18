Депутат в Израиле допустил военное решение иранской ядерной проблемы
Иранская ядерная программа представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля и должна быть устранена, отметил «Известиям» вице-спикер кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.
«Иранская ядерная программа является для нас экзистенциальной угрозой, которая должна быть устранена… За минувший год Иран дважды атаковал прямым образом нашу территорию. К сожалению, Израиль упустил возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана в период между выборами в США и возвращением президента Трампа в Белый дом. Сегодня этот вопрос вновь на повестке дня», — заявил он.
Говоря о перспективах односторонних действий Израиля в случае провала дипломатических усилий, политик подчеркнул, что такие решения находятся в ведении правительства.
«Могу только заверить, что в кнессете есть широкий консенсус касательно решительных действий Израиля против иранской ядерной программы», — добавил Сова.
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