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Депутат в Израиле допустил военное решение иранской ядерной проблемы

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Фото: REUTERS/Israeli Army
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Иранская ядерная программа представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля и должна быть устранена, отметил «Известиям» вице-спикер кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.

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«Иранская ядерная программа является для нас экзистенциальной угрозой, которая должна быть устранена… За минувший год Иран дважды атаковал прямым образом нашу территорию. К сожалению, Израиль упустил возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана в период между выборами в США и возвращением президента Трампа в Белый дом. Сегодня этот вопрос вновь на повестке дня», — заявил он.

Говоря о перспективах односторонних действий Израиля в случае провала дипломатических усилий, политик подчеркнул, что такие решения находятся в ведении правительства.

«Могу только заверить, что в кнессете есть широкий консенсус касательно решительных действий Израиля против иранской ядерной программы», — добавил Сова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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