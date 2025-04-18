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В России создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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ВС РФ смогут получать информацию о вражеских радарах, узлах связи и операторах БПЛА на нужном участке фронта. Это позволит эффективно уничтожать дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки противника. Мониторинг ближних тылов противника будет налажен с помощью новой системы, которая основана на отечественном программном обеспечении (ПО). Новинка свяжет в единый контур десятки и сотни комплексов радиоэлектронной разведки. Установить ее можно будет на обычный планшет.

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Если такую информацию можно будет выводить любому потребителю на планшеты, ноутбуки и сотовые телефоны, то бойцы смогут понимать, какого рода воздушный противник работает в их зоне ответственности, и быть готовыми к нему, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Создание такого рода системы, если ее доведут до ума, даст то информационное обеспечение будущих боевых операций, о котором военные мечтают, наверное, с 80-х годов. Если это всё получится, это будет новый шаг в развитии военного дела», — отметил он.

У нас есть серьезные проблемы с внедрением подобных систем, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«И всё не так быстро делается, как хотелось бы. Связь и информация — это то, на чем всё держится. И если их не будет, то и офицеры, и рядовые не будут понимать, как складывается ситуация на поле боя. Будут промедления с выяснением обстановки, а цена этому — жизнь бойцов. Подобные системы нужны, чтобы они могли быстро реагировать и принимать решения», — резюмировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эфирный план: создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта

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