ФСБ опубликовала рассекреченные материалы о работе «СМЕРШ» в годы ВОВ

К 82-й годовщине создания Главного управления контрразведки (ГУКР) «СМЕРШ» Федеральная служба безопасности (ФСБ) 18 апреля опубликовала ранее считавшиеся секретными архивные документы о работе ведомства.

Согласно представленным отчетам, с 11 по 20 февраля 1944 года органы «СМЕРШ» задержали девять агентов германской военной разведки, пять немецких военных преступников, троих агентов карательных и контрразведывательных органов врага, 43 активных пособников оккупантов, 17 человек, проводивших «антисоветскую агитацию», 12 дезертиров, троих членовредителей и четырех «прочих». Всего — 97 человек.

По состоянию на 20 января того же года на армейских сборно-пересыльных пунктах находились 534 человека, подлежащие фильтрации.

Также в документах приводятся обстоятельства дела рядового 19 армейской штрафной роты Патрина Ивана Яковлевича 1921 года рождения. В ночь на 6 февраля он был задержан часовыми в нейтральной зоне при попытке перейти на сторону Германии. В штрафную роту солдат был направлен по причине дезертирства, которое совершил в 1941 году, после которого более двух лет проживал на занятой немецкими войсками территории.

11 апреля ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка. Нацистский «лагерь смерти», функционировавший с конца 1941 года, был расположен на станции Треблинка, в 80 км к северо-востоку от Варшавы. В середине августа 1944-го его освободили соединения 65-й армии первого Белорусского фронта. Треблинка, как следует из материалов, была разделена на два сектора — «лагерь № 1», называемый рабочим лагерем, и «лагерь № 2» — «лагерь смерти».