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Эксперт оценил перспективы подключения Евросоюза к черноморской инициативе

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Фото: REUTERS/Nina Liashonok
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Евросоюз не может из политических соображений выполнить условия, выдвинутые Россией для реализации черноморской сделки, сказал «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. В частности, Россия требует переподключение к SWIFT.

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«Европейский союз не заинтересован не в самой реанимации сделки, а в выполнении условий, необходимых для ее запуска, которые выставила Россия. Европа не может резко сменить свой политический курс и пойти на потенциальное смягчение или отмену некоторых санкций против РФ, тогда как в США политическое руководство сменилось, а с ним и стратегия проведения внешнеполитического курса», — говорит эксперт.

Он добавил, что в настоящее время «неповоротливость» ЕС связана со строгими условиями, которые Брюссель поставил как определяющие для начала диалога о снятии санкций. Это, прежде всего, касается полного вывода российских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, что не будет принято Москвой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зерно и сомнения: в ООН снова заговорили о готовности встроиться в черноморскую инициативу

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