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МЧС полностью ликвидировало возгорание на предприятии в Курске

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Фото: t.me/mchs_46
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Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали возгорание на предприятии в Курске. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Всего площадь пожара составила порядка 17 тыс. кв. м. При этом погибших или пострадавших нет.

Органами дознания МЧС России ведутся следственные мероприятия по установлению причины пожара.

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Возгорание внутри цеха на Агрегатной улице в Курске произошло 16 апреля. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.

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