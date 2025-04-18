МЧС полностью ликвидировало возгорание на предприятии в Курске
Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали возгорание на предприятии в Курске. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Всего площадь пожара составила порядка 17 тыс. кв. м. При этом погибших или пострадавших нет.
Органами дознания МЧС России ведутся следственные мероприятия по установлению причины пожара.
Возгорание внутри цеха на Агрегатной улице в Курске произошло 16 апреля. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.