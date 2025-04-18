Зеленский уволил главу Сумской администрации после ракетного удара РФ
Глава Сумской областной администрации Владимир Артюх был уволен по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ 17 апреля опубликован на сайте украинского лидера.
При этом уточняется, что Артюх якобы сам написал заявление об отставке с должности. Теперь его место займет Олег Григоров.
Также сообщается об отставке Артема Лысогора — главы «администрации» ЛНР, подчиняющейся украинским властям. На его должность назначен Алексей Харченко.
14 апреля российские военные нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах, уничтожено более 60 военных. В Минобороны подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя совещания с военнослужащими в центре густонаселенного города.