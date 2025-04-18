Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Введение США так называемых «взаимных пошлин» — классическое проявление протекционизма и экономического буллинга, подчеркнул посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в эксклюзивной статье для «Известий».
«Подобные действия Вашингтона приведут к разрыву глобальных производственно-сбытовых цепочек и нарушению рыночно-ориентированных торговых норм, нанеся ущерб не только другим странам, но и собственным экономическим интересам США», — отметил посол КНР в РФ в статье для «Известий».
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении китайских товаров они позже составили до 145%. Такие действия не «сделают Америку снова великой», а лишь превратят США в «варваров XXI века», заявил посол Китая в России.
Подробнее читайте в эксклюзивной статье Чжан Ханьхуэя для «Известий»:
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