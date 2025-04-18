Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ не обсуждала с ООН подключение организации к черноморской инициативе
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в университете Флориды
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Мир
Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Мир
Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
В ООН заявили о готовности включиться в новую черноморскую инициативу
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Мир
Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США

0
EN
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Введение США так называемых «взаимных пошлин» — классическое проявление протекционизма и экономического буллинга, подчеркнул посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в эксклюзивной статье для «Известий».

Торговый плот: КНР усиливает связи с Юго-Восточной Азией из-за давления США
Почему партнеры Пекина не хотят рвать связи с американским рынком

«Подобные действия Вашингтона приведут к разрыву глобальных производственно-сбытовых цепочек и нарушению рыночно-ориентированных торговых норм, нанеся ущерб не только другим странам, но и собственным экономическим интересам США‌», — отметил посол КНР в РФ в статье для «Известий».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении китайских товаров они позже составили до 145%. Такие действия не «сделают Америку снова великой», а лишь превратят США в «варваров XXI века», заявил посол Китая в России.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье Чжан Ханьхуэя для «Известий»:

Кто прав, кто виноват — для всех ответ налицо

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025