Россия и Египет скорректируют соглашение о строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Россия и Египет намерены скорректировать соглашение о строительстве первой египетской АЭС «Эд-Дабаа», чтобы добавить в него ответственность РФ за создание системы физической защиты станции. Это в четверг, 17 апреля, следует из распоряжения, подписанного российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По данным ТАСС, в статью соглашения, описывающую обязательства российской стороны, добавили пункт «Проектирование, поставка оборудования и материалов и выполнение всех строительных, монтажных, пусковых и наладочных работ, необходимых для создания системы физической защиты атомной электростанции».
Изначально это было обязательство египетской стороны. РФ также обучит египетский персонал.
Ранее, 21 января, президент РФ Владимир Путин и президент Египта ас-Сиси провели телефонный разговор. Отмечается, что главы государств обсудили реализацию совместных проектов и ситуацию на Ближнем Востоке. Помимо этого, были оговорены экономические вопросы и украинский кризис.