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Россия и Египет скорректируют соглашение о строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

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Фото: ТАСС/Александр Елистратов
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Россия и Египет намерены скорректировать соглашение о строительстве первой египетской АЭС «Эд-Дабаа», чтобы добавить в него ответственность РФ за создание системы физической защиты станции. Это в четверг, 17 апреля, следует из распоряжения, подписанного российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По данным ТАСС, в статью соглашения, описывающую обязательства российской стороны, добавили пункт «Проектирование, поставка оборудования и материалов и выполнение всех строительных, монтажных, пусковых и наладочных работ, необходимых для создания системы физической защиты атомной электростанции».

Изначально это было обязательство египетской стороны. РФ также обучит египетский персонал.

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