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Старший лейтенант Попенков командовал штурмом наблюдательного пункта ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Старший лейтенант Алексей Попенков командовал подразделением Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе боя за освобождение населенного пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В Министерстве обороны РФ в пятницу, 18 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих.

Подразделение продвигалось вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда Попенков обнаружил замаскированные наблюдательный пост и пулеметный расчет противника. К ним были незамедлительно направлены две штурмовые группы, одну из которых повел лично старший лейтенант. В результате успешно проведенной атаки с флангов противник был вынужден перейти к отступлению. Попенков приказал продолжить продвижение. ВСУ, лишившись выгодной позиции, продолжили отступление и потеряли значительную часть личного состава. В итоге грамотные действия Попенкова способствовали освобождению населенного пункта.

Также в Минобороны РФ отметили смелость и профессионализм гвардии рядового Сергея Степанова, который организовывал связь между командованием полка и штурмовыми подразделениями ВС РФ.

В ходе продвижения российских войск противник открыл минометный огонь, стремясь возвратиться на покинутые позиции. Оказалась повреждена линия связи. Степанов, понимая необходимость экстренного возобновления коммуникации между подразделениями и командованием, выдвинулся к месту повреждения, несмотря на продолжающийся обстрел и атаки украинских FPV-дронов. Гвардии рядовой оперативно восстановил линию связи, заменив поврежденное оборудование.

Опасная связь: как прокладывают оптоволоконные линии в зоне спецоперации
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Ранее, 17 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что гвардии младший сержант Егор Смольянинов выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления на сложном участке фронта, когда ВСУ начали артиллерийский обстрел российских позиций, повредив антенное устройство и ретранслятор.

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