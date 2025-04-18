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Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Гражданин США, идентифицированный как Акиниела Сава Тейлор, захватил в Белизе пассажирский самолет с 14 людьми на борту. Об этом 17 апреля сообщает ABC News.

«Полиция получила информацию, что самолет был захвачен пассажиром на борту незадолго до взлета. Тейлор хотел, чтобы его вывезли из страны, и потребовал больше топлива для самолета», — сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

Получив контроль над воздушным судном, злоумышленник через какое-то время приземлился в аэропорту имени Филипа Голдсона.

Впоследствии угонщик был застрелен одним из пассажиров, у которого было при себе огнестрельное оружие с лицензией.

«Мы благодарны — я думаю, все мы благодарны — за то, что это не привело к массовым жертвам, когда, по моим подсчетам, на борту самолета находилось более дюжины человек», — заявил представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс после инцидента.

В результате происшествия ранения получили трое пассажиров. Все они граждане Белиза.

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