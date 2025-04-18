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Политолог рассказал о росте в Италии движения против поддержки Украины

Политолог Бернардини: в Италии растет движение, выступающее против помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Matteo Nardone
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В Италии набирает популярность движение, выступающее против финансирования и вооружения Украины. Об этом в четверг, 17 апреля, «Известиям» сообщил итальянский политолог, журналист Марк Бернардини.

«В Италии растет движение <…>, в особенности против итальянских инвестиций в вооружение набирает силу. То есть против той доли, которую Италия должна внести в общий бюджет Евросоюза в $800 млрд объявленных [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен», — рассказал наш собеседник.

По словам политолога, всё больше граждан Италии стали задаваться вопросом о том, как оплатить газ, который страны Евросоюза приобретают в три раза дороже, а не по низким ценам у России, как раньше.

Кроме того, эксперт рассказал про негативное влияние экономических мер президента США Дональда Трампа на итальянскую экономику. По его данным, особенно в случае возобновления тарифов пострадает экспорт товаров из агропродовольственного сектора.

«Если раньше это стоило, допустим, €20, а теперь будет стоить €40, то американский потребитель дважды подумает, прежде чем покупать итальянские продукты», — отметил Бернардини.

При этом политолог уточнил, что пока неясно, действительно ли пошлины будут введены. Бернардини подчеркнул, что это «не совсем очевидно» по итогам встречи премьер-министра Италии Джорджа Мелони и Трампа, состоявшейся 17 апреля.

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31 марта сообщалось, что итальянский премьер-министр намерена посетить Соединенные Штаты, чтобы договориться хотя бы о частичном смягчении экономических мер.

15 марта Мелони заявила, что Италия не будет отправлять свои войска на Украину, и призвала страны ЕС совместно с США работать над определением надежных и эффективных гарантий безопасности.

9 апреля американский лидер заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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