Российская песня «Сигма бой» вошла в чарты Польши
Музыкальная композиция «Сигма бой» обрела популярность в Польше и завоевала все местные чарты. Об этом 17 апреля сообщает Onet.
«Ее распевают дошкольники и их родители», — сообщает издание.
Утверждается, что российский музыкальный хит «способствует закреплению положительного образа России среди европейской молодежи». При этом такая популярность вызывает недовольство у пропагандистов с Украины.
Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Она очень быстро завирусилась в социальных сетях. В январе трек занял седьмую строчку международного музыкального чарта Billboard. Композиция вошла в рейтинг поп-музыки и танцевальных песен.
26 января немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль призвала запретить «Сигма бой», потому что песня якобы помогает распространению пророссийских и патриархальных взглядов.