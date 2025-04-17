Двух морских зайцев привезли в Московский зоопарк

В Московский зоопарк привезли двух морских зайцев. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Это два молодых самца, их клички — Макс и Чарли. В столицу они прибыли из передвижного цирка. Несколько лет назад из этого же цирка в Москву приехал морской заяц Гарри.

По характеру морские зайцы миролюбивы и спокойны, потому хорошо уживаются с новыми соседями. Новички активно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции, сообщает 360.ru. Увидеть Макса и Чарли можно на экспозиции в павильоне «Ластоногие». Поселились они в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку, отмечает сайт kp.ru.

Как уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, прибывшие морские зайцы считаются подростками, им по семь лет. Они адаптируются к новому месту, у них хороший аппетит. За первый месяц они «наели» по 15 кг.

13 апреля сообщалось, что в Московском зоопарке на свет появился детеныш капуцина-плаксы. Животное занесено в Международную Красную книгу. На свет детеныш появился 27 марта, его родители — самка Нори и самец Матрос.