В Москве изготовили более 4,5 млн пасхальных куличей и кексов

Предприятия пищевой промышленности в Москве в этом году к Пасхе изготовили более 4,5 млн куличей и кексов общей массой около 2 тыс. т. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, столица по традиции остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В городе работают порядка 120 предприятий отрасли, на которых трудятся свыше 18 тыс. человек, пишет RT.

Так, один из столичных комбинатов выпустил 1,4 млн изделий 13 различных видов, другой произвел 2 млн куличей — около 600 т продукции, сообщает 360.ru. Интересные новинки представили и московские пекарни, среди них — кружевные и вишневые куличи, итальянский панеттоне, выпечка с хурмой, грушей и апельсиновой цедрой, творожные десерты с миндальной посыпкой, отмечает сайт kp.ru.

Наращивать выпуск продукции и расширять ассортимент столичным производителям помогают меры городской поддержки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 апреля врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина рассказала, что без вреда для здоровья можно съесть на Пасху 100–200 г кулича. Для тех, кто боится набрать лишний вес или у кого есть проблемы с ЖКТ или диабетом, лучше ограничиться чисто символической дегустацией.