Мишустин установил единого оператора электросетевой инфраструктуры для новых регионов
- Новости
- Общество
- Мишустин установил единого оператора электросетевой инфраструктуры для новых регионов
Для регионов Донбасса и Новороссии будет установлен единый оператор по управлению электросетевой инфраструктурой. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
«Определить акционерное общество «Юго-Западная Электросетевая Компания» организацией, предусмотренной пунктом 53 особенностей управления и распоряжения отдельными объектами имущества, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в опубликованном документе.
Уточняется, что распоряжение будет действовать до 1 января 2026 года.
15 апреля президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину лично контролировать развитие инфраструктуры для жизни. Кроме того, глава государства поручил подготовить перечень поручений, касающихся развития инфраструктуры в России, и оперативно приступить к их исполнению.