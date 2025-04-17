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Мишустин установил единого оператора электросетевой инфраструктуры для новых регионов

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Для регионов Донбасса и Новороссии будет установлен единый оператор по управлению электросетевой инфраструктурой. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Определить акционерное общество «Юго-Западная Электросетевая Компания» организацией, предусмотренной пунктом 53 особенностей управления и распоряжения отдельными объектами имущества, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в опубликованном документе.

Уточняется, что распоряжение будет действовать до 1 января 2026 года.

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15 апреля президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину лично контролировать развитие инфраструктуры для жизни. Кроме того, глава государства поручил подготовить перечень поручений, касающихся развития инфраструктуры в России, и оперативно приступить к их исполнению.

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