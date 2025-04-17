В Люберцах водитель выстрелил в курьера в ходе конфликта

Стрельба возле одного из домов, расположенных на Октябрьском проспекте в Люберцах, произошла в четверг, 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, конфликт произошел между водителем автомобиля и доставщиком еды. Один из них выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся, пишет «Москва 24».

«Мужчина-курьер 1977 года рождения получил телесные повреждения. Ему на месте оказана медицинская помощь», — цитирует сообщение дежурной части МУ МВД России «Люберецкое» агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность стрелявшего, а также проводят действия по розыску и задержанию правонарушителя.

Днем ранее мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Чите, сообщает 360.ru. Инцидент произошел дв жилом комплексе «Солнечный город». На кадрах видно, как мужчина подошел к детям на площадке и пообщался с ними. После того как несовершеннолетние разошлись, он покинул территорию и выстрелил в воздух.