Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Находящимся на Запорожской атомной электростанции представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продемонстрированы последствия атаки Украины на объект. Об этом 17 апреля сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

«Инспекторам МАГАТЭ, находящимся на станции, были продемонстрированы последствия атаки ВСУ», — говорится в заявлении.

Ранее руководство электростанции сообщало о ликвидации украинского беспилотника в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса «Г». В результате отражения налета обошлось без пострадавших и разрушений.

17 апреля ВСУ нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в Запорожской области. Как уточняет мэр, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий взорвался в кронах деревьев. В результате атаки пострадало транспортное средство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины терроризируют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.