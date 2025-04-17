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Зеленский рассказал о «пропаже» на Украине 165 систем ПВО за 27 лет

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
dzen
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На Украине за 27 лет с 1992 по 2019 год «бесследно исчезли» 165 систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил 17 апреля президент страны Владимир Зеленский.

«Вы знаете, 225 систем, если вам интересно, на Украине было в 1992 году. В 2019 году, мне кажется, было около 60. Большинство систем куда-то делось в период 2000–2019 годов. До 2000 года у Украины из 225 систем оставалось 168–169 систем», — заявил он журналистам на брифинге.

Украинский лидер почти каждый день жалуется на нехватку ПВО в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отмечая, что это имеет критическое значение в условиях текущего конфликта.

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 12 февраля заявила, что нехватка средств ПВО в ВСУ является критической.

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