Зеленский рассказал о «пропаже» на Украине 165 систем ПВО за 27 лет
На Украине за 27 лет с 1992 по 2019 год «бесследно исчезли» 165 систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил 17 апреля президент страны Владимир Зеленский.
«Вы знаете, 225 систем, если вам интересно, на Украине было в 1992 году. В 2019 году, мне кажется, было около 60. Большинство систем куда-то делось в период 2000–2019 годов. До 2000 года у Украины из 225 систем оставалось 168–169 систем», — заявил он журналистам на брифинге.
Украинский лидер почти каждый день жалуется на нехватку ПВО в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отмечая, что это имеет критическое значение в условиях текущего конфликта.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 12 февраля заявила, что нехватка средств ПВО в ВСУ является критической.