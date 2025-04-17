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Дело о халатности возбудили по факту нападения школьника на учителя в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Люберцах возбудили уголовное дело в отношении сотрудников школы после нападения на учителя подростка с молотком. Об этом 17 апреля проинформировали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий лиц из числа сотрудников общеобразовательного учреждения, в результате которых пострадал учитель (ст. 293 УК РФ)», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Согласно предварительным данным, сегодня днем 13-летний подросток во время урока внезапно напал на преподавателя. Он нанес учителю удары молотком в области головы. Сотрудника школы госпитализировали.

Следователи и криминалисты проводят проверку. Уточняется, что из-за произошедшего подростка поставят на профилактический учет, так как он еще не достиг совершеннолетнего возраста.

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8 апреля рассказали, что в Новом Уренгое школьник напал на ученицу. Он также ранил ножом охранника. После нападения возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности»).

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