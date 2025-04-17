Защищающего РПЦ молдавского епископа задержали в аэропорту Кишинева

Молдавские правоохранители задержали епископа Молдавской митрополии Маркела в аэропорту Кишинева, откуда он должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнем. Об этом 17 апреля сообщил телеканал Canal 5.

«Представителя Молдавской митрополии епископа Маркела, власти не пустили в Израиль, куда он должен был отправиться за Благодатным огнем! <...> По непонятным причинам святого отца подвергли тщательной проверке», — сказано в Telegram-канале.

Епископ рассказал ТАСС, что через 30 минут после того, как улетел самолет, ему вернули паспорт. При этом во время обыска полицейские не нашли у священника ничего подозрительного. Агентство обратило внимание, что епископ ранее выступал в защиту Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее, 25 марта, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а потом отправили под домашний арест.

Жители Гагаузии на митинге 16 апреля выразили поддержку Гуцул и потребовали восстановления всех ее полномочий.